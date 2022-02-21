Методолог Владислав Оленченко объяснил, каковы на самом деле отношения между Украиной и западными партнерами.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

По словам гостя программы, после 2014 года Украина перестала интересовать западных партнеров, поэтому они и не продвигали больше своих реформ. В частности, Владислав Оленченко напоминает, что после Майдана, прихода правительства Яценюка, минского процесса и победы Порошенко, Евросоюз и Соединенные штаты заняли странную позицию: «Все хорошо, дальше можно ничего не менять». Вместе с тем общество, добавляет он, имело определенные ожидания и хотело перемен.

В то же время методолог подчеркивает, что Украина получает помощь от своих западных партнеров, когда им самим это выгодно и это входит в их интересы.

«Элиты работают в интересах собственных конгломератов, государств или транснациональных компаний. Каждый играет сам за себя и Украина должна понимать, что в мире, где каждый играет сам за себя, мы должны научиться сами за себя играть», - утверждает Владислав Оленченко.

Следовательно, заключает эксперт, Украине не стоит рассчитывать ни на США, ни на кого-либо другого, если произойдет эскалация военных действий.

Как сообщала Politeka, Савченко объяснила, что Украине можно делать с оружием, предоставленным западными партнерами.

Также Politeka писала о том, что Загородний рассказал, как Украине следует вести себя на международной арене.