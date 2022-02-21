Методолог Владислав Оленченко пояснив, які насправді відносини між Україною та західними партнерами.

Про це він розповів у програмі Юрія Романенка «Романенко. Бесіди».

За словами гостя програми, після 2014 року Україна перестала цікавити західних партнерів, тому вони й не просували більше своїх реформ. Зокрема, Владислав Оленченко нагадує, що після Майдану, приходу уряду Яценюка, мінського процесу та перемоги Порошенка Євросоюз та Сполучені штати зайняли дивну позицію: «Все добре, далі можна нічого не міняти». Натомість суспільство, додає він, мало певні очікування та хотіло змін.

Водночас методолог підкреслює, що Україна отримує допомогу від своїх західних партнерів тоді, коли їм самим це вигідно і це входить у їхні інтереси.

«Еліти працюють на користь власних конгломератів, держав чи транснаціональних компаній. Кожен грає сам за себе і Україна має розуміти, що у світі, де кожен грає сам за себе, ми маємо навчитися самі за себе грати», - стверджує Владислав Оленченко.

Отже, підсумовує експерт, Україні не варто розраховувати ані на США, ані на когось іншого, якщо відбудеться ескалація військових дій.

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