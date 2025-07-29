Коммунальное предприятие "АТП 0628" Житомирского городского совета наконец-то уплатило более 837 тысяч гривен штрафа за загрязнение и засорение земли.

Эта победа Государственной экологической инспекции Полесского округа стала результатом продолжительной борьбы, включавшей проверки, судебные тяжбы и даже апелляции. Начальник экоинспекции Евгений Медведовский подчеркивает: это пример того, как настойчивость и беспрекословные доказательства могут заставить нарушителей платить за вред окружающей среде.

От жалобы к расследованию: как выявили нарушение

Все началось с обращения обычного гражданина через веб-ресурс "ЭкоУгроза". Эта жалоба стала поводом Государственной экологической инспекции Полесского округа провести внеплановую проверку на коммунальном предприятии "Автотранспортное предприятие 0628" Житомирского городского совета. Проверка шла с 6 по 19 марта 2024 года, и ее результаты оказались неутешительными.

Экоинспекторы зафиксировали многочисленные нарушения природоохранного законодательства. После детального анализа отобранных проб грунта и воды специалисты Госэкоинспекции рассчитали размер ущерба, нанесенного государству из-за загрязнения и засорения земельных ресурсов. Сумма оказалась внушительной – 837 704 гривны 25 копеек. Однако предприятие добровольно эту сумму не возместило.

Судебная волокита: победа экологов в двух инстанциях

Поскольку коммунальное предприятие отказалось добровольно выплатить ущерб, Инспекция обратилась в Хозяйственный суд. В феврале 2025 года суд первой инстанции принял решение: взыскать с КП "Автотранспортное предприятие 0628" ущерб, причиненный окружающей среде.

Но на этом история не закончилась. Коммунальное предприятие решило обжаловать это решение и подало апелляционную жалобу в Северо-Западный апелляционный хозяйственный суд.





Уплата убытков: урок для других нарушителей

Наконец, после всех судебных проволочек, с 17 июня по 8 июля 2025 года КП "Автотранспортное предприятие 0628" Житомирского городского совета полностью уплатило сумму ущерба, причиненного нарушением природоохранного законодательства.

Начальник Экоинспекции Полесского округа Евгений Медведовский прокомментировал это событие: "Это дело - пример того, как принципиальная и последовательная позиция Инспекции, вместе с бесспорными доказательствами нарушений, могут менять ситуацию к лучшему. Несмотря на попытки коммунального предприятия обжаловать решение Хозяйственного суда, Северо-западный и решение первой инстанции без изменений. Полная уплата предприятием ущерба, причиненного государству из-за нарушения природоохранного законодательства, – это не просто выполнение решения суда, а реальный вклад в восстановление справедливости и еще один шаг к чистой окружающей среде.

Этот случай напоминает, что даже коммунальные предприятия не могут безнаказанно наносить вред окружающей среде, и система правосудия, хоть и медленно, но работает на защиту природы.