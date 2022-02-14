Политолог Тарас Загородний проанализировал промежуточные результаты переговоров лидеров нормандской четверки и рассказал, как Украине стоит дальше вести себя на международной арене.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Тарас Загородний отметил, что в переговорах в нормандском формате Украина сохраняла железобетонную позицию касательно выполнения Минских соглашений в российской интерпретации. Политолог рассказал, что, по словам Ермака, мы остаемся при своем.

«Мы договорились договариваться. Более откровенным был господин Козак, который представляет РФ. Он явно был раздражен очень сильно. А это хорошо, когда россияне раздражены – значит, все идет не по их плану», - считает Тарас Загородний.

По ощущениям политолога, европейцы не ведутся на любые провокации представителей РФ и принимают позицию того, что все должно решаться с украинцами. Эксперт считает, что это для нас позитивный момент.

«Козак начал что-то говорить о том, что давайте дальше как-то двигаться и так далее. В общем, такая возня, которая в принципе устраивает Украину. Я считаю, что то, что происходит – большой плюс», - уверен Тарас Загородний.

Он отметил, что мы должны держаться и принимать помощь от наших партнеров, которые должны нам помогать. Политолог подчеркнул, что, когда западные страны присылают нам оружие, украинцы должны понимать, что нам обещали помощь еще в 1994 году. По его словам, сейчас они просто выполняют свои обещания.

«Это не то, что они нам с барского плеча. Они сейчас защищают свои интересы, и мы должны этим пользоваться. США защищают свой статус и престиж, британцы защищают свои интересы в Восточной Европе. Мы должны этим пользоваться для своей выгоды, быть жесткими, следовать своим интересам, потому что мы достойны этого. Мы должны это конвертировать в положение нашего государства, получение конкретных гарантий нашего суверенитета, накачивание армии оружием», - заявил Тарас Загородний.

Как сообщала Politeka, Яли рассказал о методах Кремля заставить Украину выполнить Минские соглашения.

Также Politeka писала о том, что Яли рассказал о главном условии Кремля для переговоров в нормандском формате.