Об этом она рассказала в программе «Что дальше?» с Викторией Панченко на канале «Знай 24».

«Оружие, которое дают Украине западные партнеры, мы должны будем вернуть тому, кто нам его дал, если оно будет больше не нужно, либо использовать только с разрешения того, кто нам его дал. Эти джавелины, стингеры – все это в руках каждого военного может стрелять только тогда, когда будет команда не из Киева, а из Вашингтона. Поэтому сможем ли мы сейчас защищаться этим оружием – для меня вопрос. Потому что одно дело использовать его на полигонах, и на это тоже нужно получить разрешение страны, которая давала это оружие. Есть ли разрешение на то, чтобы мы могли сейчас защищаться, я не знаю», - сказала она.

Надежда Савченко считает, что «деньги бы украли, оружие продали» и приводит пример со взрывами на военных складах.

«Было взорвано сколько складов с боеприпасами. Были расследования, создана комиссии в Верховной Раде, которая должна была курировать эти расследования. Так ничего и не доказано. Непонятно, было ли там все оружие на складах, которое должно было быть, или там была большая недостача? Кому было продано оружие, как продано? Но оружие продается. У оружия есть два срока годности: один в гражданской жизни, когда его нельзя использовать, а второй – в военной. На войне годится все», - рассуждает она.

Это так, как фармацевтические компании делают «благотворительность», когда у них заканчивается срок годности лекарства, и нужно это лекарство утилизировать, сравнивает Надежда Савченко.

«Но за это нужно платить. Поэтому они начинают искать благотворительные фонды, становятся их меценатами, дают им почти просроченные лекарства, распихивают их по больницам, детским домам. При этом фармкомпании не только не платят определенный процент налога, но и получают бонусы», – резюмирует она.

Politeka сообщала, что руководитель департамента патрульной полиции Евгений Жуков рассказал о своем отношении к праву украинцев владеть оружием.

Также Politeka сообщала, что Ветеран войны «Пилигрим» дал советы, чем следует запастись в своей квартире на случай начала российской интервенции.

https://youtu.be/n4_IKEZDRQg