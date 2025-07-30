Руководитель Министерства энергетики Украины Светлана Гринчук провела важную встречу с членами Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Говорили о подготовке к сложной зиме, обеспечении газом, ремонте энергообъектов и евроинтеграции. Это ключевые вопросы для стабильности электроснабжения в Украине.

Готовность к зиме: ремонты и запасы газа – главные вызовы

Министр сообщила народным депутатам о ходе ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры, которые получили повреждения от вражеских атак. Обсуждались также вызовы, связанные с обеспечением достаточных запасов природного газа для отопительного сезона. Это критически важные моменты, от которых зависит стабильность поставок света и тепла в дома украинцев.

Евроинтеграция и международное сотрудничество: финансирование и отсрочка CBAM

Отдельным блоком разговора стало сотрудничество с международными партнерами и вопросы евроинтеграции. По словам Светланы Гринчук, была достигнута договоренность о дальнейшей совместной работе над евроинтеграционными законопроектами.

Такая интеграция открывает двери для получения финансирования в рамках программы Ukraine Facility, что является существенной поддержкой восстановления и развития энергетического сектора. Кроме того, обсуждалась отсрочка применения механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), что имеет важное значение для украинских экспортеров.

Встреча прошла продуктивно, показав общее понимание приоритетов и готовность к тесному сотрудничеству между правительством и парламентом в ответственный период для энергетической безопасности страны.

Встреча Светланы Гринчук с парламентариями была посвящена наиболее актуальным вопросам энергетической отрасли Украины. В повестке дня – готовность к следующему осенне-зимнему периоду, который, как ожидается, будет непростым. "Впереди непростой осенне-зимний период - должны быть готовы обеспечить бесперебойное электроснабжение", - подчеркнула Светлана Гринчук, очерчивая ключевую задачу для правительства и парламента.