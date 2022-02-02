Журналистка Катерина Котенкова прокомментировала сложившуюся непростую ситуацию в Украине и заявила, что нагнетая панику, нас пытаются отвлечь от важных проблем.

Об этом она рассказала в программе «Суть событий» для канала Знай.ua.

Катерина Котенкова отметила, что уровень доверия к власти очень низкий, поэтому среди людей присутствует паника несмотря на то, что в заявлениях представителей власти постоянно звучат призывы к успокоению. Журналистка рассказала об этом в контексте обсуждения возможного полномасштабного вторжения России в Украину.

«Будет ли вторжение? Не верю в то, что оно будет. Но когда мы перезимуем и всеми правдами и неправдами прорвемся через всю эту панику, через неимоверную инфляцию, с потрепанными банками, без инвестиций и новых проектов, мы снова откатимся назад и нами опять будут манипулировать все, кому не лень», - заявила Катерина Котенкова.

Журналистка посоветовала людям, которые переживают, доверять военным, которые нас защищают, ведь у нас крепкая армия, благодаря всему тому, что происходило за эти годы. Она напомнила, что против нас, кроме классической, уже около восьми лет ведется война гибридная.

«Но переживать есть о чем. Экономика падает. Секретарь СНБО Данилов, заявил, что не стоит раскручивать панику, всё под контролем. Премьер Шмыгаль заявил, что все отлично, денег хватает, золотого запаса тоже, доходы растут, все спокойно», - рассказала Катерина Котенкова.

Она отметила, что в этих заявлениях представителей власти сказано, что инвестиции идут рекордными темпами. Журналистка отметила, что непонятно, могут ли власти показать нам рекордные или хотя бы какие-то темпы. В целом, по ее словам, власть пытается остановить жёсткое экономическое падение.

«А оно есть. Люди выходили на протест. Против кассовых аппаратов. Так их жестко встретили правоохранители. Зато Гетманцев говорит, мол, многие установили себе кассовые аппараты. Да вы же сами заставляете людей. Сами подняли тарифы для бизнеса, что теперь людей увольняют. Хлебопекарни на грани закрытия. Это нормально? Пенсионерам не за что жить, зато депутаты хорошо отдохнули на каникулах», - говорит Катерина Котенкова.

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