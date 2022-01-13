Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что из-за критической ситуации с углем в Украине население может остаться без тепла в домах в отопительный сезон.

Об этом он рассказал на своем YouTube канале.

По словам эксперта, неизвестно, как вообще Украина переживет отопительный сезон. «На днях СБУ опубликовала письмо о пустых угольных складах в Украине», - сообщает он.

В частности, отмечает Олег Попенко, ТОВ Еврореконструкция, поставляющая тепло в Днепровский и Дарницкий районы, не имеет угля вовсе. Трудная ситуация, добавляет он, также в Чернигове: запасы угля там в 8 раз меньше, чем должны быть. «Если же все-таки ЕР будет топить газом, то платежки взлетят более чем в два раза. Ситуация в Дарницком и Днепровском районах напоминает все больше коммунальный коллапс, когда 150 000 жителей Киева и 100 000 человек в Чернигове могут остаться без тепла», - предупреждает эксперт. Кроме этого, рассказывает он, Славянская и Луганская ТЭС также испытывают колоссальные проблемы с запасами угля: его намного меньше, чем предполагается нормами.

Ссылаясь на письмо СБУ, Олег Попенко отмечает, что ТЭЦ и ТЭС задолжали на сумму больше, чем 70 млрд гривен, а Нафтогаз неоднократно уже предупреждал их об отключении. Итак, заключает он, украинцам стоит готовиться к холодной зиме этого отопительного сезона.

Как сообщала Politeka, Котенкова предупредила, что тарифы на электроэнергию возрастут по окончании отопительного сезона.

Также Politeka писала о том, что Котенкова рассказала о губительных для украинского бизнеса последствиях чрезвычайно высоких тарифов на газ.