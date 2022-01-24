Журналистка Любовь Рыбалко рассказала, какими могут быть темпы и причины инфляция в 2022 году, а также к чему необходимо готовиться украинцам.

Об этом она рассказала на канале «Акценты».

Любовь Рыбалко рассказала, что для украинцев существует риск высоких темповинфляции из-за очередной волны повышения цен на энергоносители.

«А энергоносители – это обязательная составляющая себестоимости всех без исключения товаров и услуг. Что влечет за собой цепную реакцию повышения цен на все без исключения товары и услуги. Так что, так или иначе, подорожания продуктов нам не избежать», - заявила Любовь Рыбалко.

Журналистка напомнила, что минимальная зарплата вырастет всего лишь на 200 гривен с 1 октября 2022 года до 6 700 гривен. Соответственно, говорит она,минимальная пенсия будет увеличена только с 1 июля – до 2 027 гривен; и с 1 декабря – до 2 093 гривен.

«И никто во власти не рассказал, как реально прожить на эти небольшие деньги. А ведь по оценкам экспертов, в Украине не более 3% людей живут на уровне среднего класса европейских стран. Зато за чертой бедности находятся около 60% украинцев. Тем временем в этом году Украина должна вернуть кредиторам более 550 млрд грн», - заявила Любовь Рыбалко.

По ее словам, график платежей по государственному долгу опубликовало Министерство финансов. Журналистка отметила, что по внутреннему долгу Украине нужно выплатить более 420 миллиардов гривен, по внешнему – 126 с половиной миллиардов. Любовь Рыбалко добавила, что самые большие выплаты должны состояться уже в феврале – более 66 млрд гривен, а в мае и июне выплаты составятпочти по 56 с половиной млрд гривен.

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