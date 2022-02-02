Депутат Киевсовета Георгий Зантарая сообщил, что 3 февраля во время заседания Киевского городского совета на рассмотрение будет вынесен вопрос о возобновлении районных советов в столице Украины.

Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

Прежде всего политик отмечает, в 2010 году действующий мэр Киева Виталий Кличко, будучи еще депутатом Киевсовета, поддержал отмену районных советов, но сейчас хочет отменить это решение. По его мнению, эти противоречия со стороны киевского мэра отнюдь не пойдут в пользу местного самоуправления.

«Следует отметить, что на данном этапе это решение исключительно политическое», – подчеркивает депутат. В то же время Георгий Зантарая отмечает, что поддерживает идею создания действенного местного самоуправления, но эту инициативу считает скорее популистской.

По словам депутата, в этой ситуации можно проследить намерения КГГА противостоять каждой инициативе, направленной на борьбу с коррупцией. Кроме этого, рассуждает Георгий Зантарая, формальное восстановление районных советов не решит проблему, а лишь создаст видимость этого. А решать, подчеркивает депутат, нужно в комплексе, как минимум, четко нужно определить перечень полномочий советов.

К тому же, убежден он, другой способ действий был бы более эффективным. В частности, объясняет политик, целесообразнее было бы добиться отмены постановления Окружного административного суда по блокированию решения 2015 года возобновить районные советы. Тогда, добавляет политик, решением ОАСК был заблокирован избирательный процесс. «Реальное желание проявилось бы в действенном механизме: поручить Управлению правового обеспечения деятельности Киевсовета выиграть суд и назначить дату выборов, – говорит он.

Следовательно, подчеркивает Георгий Зантарая, не нужно возвращаться к тому, что было в 2010 году, но стоит заняться разработкой плана по созданию органов, которые действительно могли бы стоять на защите прав киевлян.

«Децентрализация должна быть на всех уровнях, и я лично поддерживаю формирование районных советов в пользу жителей столицы. Но, наблюдая за такими поспешными действиями, я понимаю, что в этом противостоянии снова проигрывают киевляне», - объясняет политик.

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