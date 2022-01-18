Об этом он рассказал в программе Михаила Чаплыги «Скажи-ка, дядя».

По словам гостя программы, из-за децентрализации Украина превратилась в феодальную страну, хотя эта политика скорее закрепила то, что и так уже было. «Местные феодалы контролируют всех глав ОТГ в своих регионах, у них там своя администрация, и даже своя полиция – а жители стали их рабами», – подчеркивает Антон Гура.

В общем, говорит он, все, что решает и делает Киев, на самом деле не выходит за его пределы, в регионах все иначе. «Там говорят: «Пока к нам что-то дойдет из Киева, мы здесь все порешаем». «Все порешаем» – это ключевое выражение в регионах», – объясняет блогер. И так, подчеркивает он, во всем государстве. Попутно гость программы вспоминает времена правления Януковича: тогда такая ситуация была невозможна, поскольку все финансы собирались в Киеве.

Кроме того, отмечает Антон Гура, информация обо всем этом не выходит за пределы регионов, поскольку местные блогеры и СМИ также получают финансирование здесь. «Местные феодалы, пользуясь карантином, закрыли все двери на засовы и поставили у них охрану. Теперь в регионах не действуют ни законы, ни Конституция», - заключает блогер.

Как сообщала Politeka, Гура рассказал о том, как действует правоохранительная система в регионах Украины после децентрализации.

Также Politeka писала о том, что Николов заявил, что децентрализация привела к потере управляемости государством.