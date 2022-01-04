Основатель проекта «Наши деньги» журналист Юрий Николов высказал своё мнение по поводу того, каким образом в последние годы стала действовать система закупок «Прозорро».

Свой комментарий он дал в программе «Романенко. Беседы».

«Система «Прозорро» и связанная с ней антимонопольная структура продолжает оставаться проблемой. Для меня самая ужасающая история этого года связана с продавцами школьной мебели, ведь она нужна во всех городах и сёлах. И все они действуют на одном рынке, поскольку мебель делается в одних и тех же местах. Так вот, продавцы школьной мебели говорят, что в 2021 году у них средний откат составляет 30 процентов. В этом отношении мы вернулись во времена Януковича – тогда откат был таким же. Единственное отличие состоит в том, что сейчас они не уверены, что эти потоки идут на самый верх», - говорит Юрий Николов.

Он отмечает, что, по мнению продавцов, сейчас потоки могут обрываться уже на районном уровне.

«Сейчас какой-то местный князёк может откусить у центрального аппарата некоторую часть коррупционного «суверенитета». А потом попробуй выжить его. Так что децентрализация привела к потере управляемости государством. Сейчас чиновник любого уровня живёт, как хочет», - считает Юрий Николов.

Как сообщает Politeka, ранее народный депутат Елена Шуляк заявила, что диджитализация в сфере строительства препятствует развитию коррупции.

Также Politeka сообщала, что Евросоюз призвал ускорить реформу «Укрзализныци».