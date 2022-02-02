Об этом он рассказал в своем блоге «Контрольный удар».

«Первые раунды переговоров между Западом и РФ ожидаемо не дали никаких результатов, Кремль изначально выдвинул нереалистичные требования, учитывая разницу в совокупных экономических потенциалах сторон», - заявил Максим Яли.

По его словам, ежедневное нагнетание обстановки в американских СМИ об угрозе нападения РФ на Украину и обострении отношений между Зеленским и Байденом говорит о том, что США де-факто оказывают давление на Банковую, чтобы она начала выполнять политическую часть Минских соглашений.

«Это и есть тот самый возможный компромисс с Западом по «гарантиям безопасности» РФ. Уверен, что следующие несколько месяцев для Украины будут наиболее сложными. Я имею в виду вероятность начала полномасштабного энергетического кризиса в случае фиксации низких температурных показателей длительное время, в условиях нехватки запасов угля и высоких цен на природный газ в Европе, который автоматически повлечет за собой и экономический кризис. А в условиях экономической нестабильности гораздо проще организовывать массовые беспорядки», - считает Максим Яли.

Исходя из этого, по словам политолога, Кремлю нет никаких резонов идти на полномасштабную агрессию, подвергая себя тем самым новым санкциям, многочисленным военным и человеческим потерям.

«Ставка делается именно на внутреннюю дестабилизацию в Украине, на фоне которой можно установить более лояльный режим. В этом плане заявления британского МИДа о разработке Кремлем подобного сценария является наиболее вероятным, если не брать во внимание фамилии исполнителей. Ну и в понедельник министр МВД Монастырский провел брифинг для СМИ, на котором сообщил о том, что несколько подобных групп уже были задержаны в прилегающих к Киеву областях. Уверен, это только начало», - сказал он.

Максим Яли добавил, что попытки дестабилизировать Украины со стороны Кремля будут лишь усиливаться, особенно на фоне увеличения военной помощи Украине со стороны Запада.

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