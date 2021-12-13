Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с Татьяной Резвин.

«Безусловно, если миротворцы появятся на Донбассе, то Россия скажет, что это провокация. Есть интересный пример: Польша вступила в НАТО в 1999 году и только в 2018-2019 году они вышли на какие-то решения, что на территории Польши может быть размещена американская стационарная база. Из теории они уже вышли на какие-то практические направления. Прошло почти двадцать лет, будучи членами НАТО. Это к тому, что кто кого провоцировал, американцы даже в Польшу солдат не отправляли», - рассказал Александр Мусиенко.

Эксперт сказал, что в странах Балтии войска НАТО находятся не на постоянной основе, а на ротационной, это означает, что они меняются и там нет постоянных баз. Как раз для того, чтобы не было никаких опасений и провокации для России, подчеркнул он, такой вариант преемственен и для нас, но пока мы видим, что нет консенсуса со стороны стран, поддерживающих нас. Нас очень сильно поддерживают Канада, Британия и США, подтвердил он, и на их помощь мы рассчитываем в первую очередь.

«На территории Украины уже есть американские, канадские и британские военные, но это небольшие миссии. Это военные советники, которые проводят совместные учения с нашими военными, обучают их. Но это не какие-то военные миссии, которые представляют для кого-то угрозу. Идея состоит в том, чтобы расширить эти миссии, возможно, с предоставленными им дополнительными полномочиями для того, чтобы они выполняли определенные учебно-тренировочные функции. Но идея еще и в том, что присутствие военных из стран членов НАТО на территории Украины теоретически может сдерживать Россию от возможной агрессии», - резюмировал Александр Мусиенко.

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