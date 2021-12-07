Астролог и астрополиттехнолог Влад Росс рассказал свой астрологический прогноз о том, каким будет будущее Казахстана после того, как Нурсултан Назарбаев уйдет, и возможны ли после этого перевороты.

Об этом он рассказал в новой программе «Осенний прогноз».

По словам Влада Росса, в начале 2022 года Назарбаев окажется в очень сложной ситуации. В частности, говорит он, наиболее опасным положением политика будет в период с февраля по апрель. Астролог объясняет, что есть символическая дирекция, в которой Марс соединяется с Сатурном в феврале, а Сатурн с Плутоном – в апреле.

Следовательно, констатирует он, Назарбаев может даже уйти из жизни, но в начале 2022 года его положение будет чрезвычайно сложным. Влад Росс предполагает, что Россия может напасть на Казахстан, если Назарбаев не умрет. «Он еще об этом не говорит, но с северными областями Казахстана может быть то же самое, что и с Украиной. Путин психически хочет их захватить, он просто пока об этом не всем доложил», - предупреждает астролог.

Также он отмечает, что Назарбаев уже не будет руководителем партии, к тому же его состояние здоровья оставляет желать лучшего. Следовательно, констатирует Влад Росс, правящая партия Казахстана уже выбирает нового лидера и это сегодняшний президент. «В самом начале 2022 года в первой его половине в Казахстане может все измениться и, конечно, сработает после ухода из власти Назарбаева революция. Звезды все к этому склоняют и будет полностью сметена та власть, которая сейчас руководит Казахстаном», - утверждает эксперт.

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