Медиаконсультант Константин Коваленко прокомментировал положение украинского информационного пространства, в котором оно оказалось за последние несколько лет.

Об этом он рассказал в программе Петра Охотина «Tiger News».

По словам эксперта, после революции в 2014 году украинское медиапространство перешло в новую эпоху. «Во-первых, появились стримы, и стало возможно за любым процессом наблюдать в режиме онлайн. Тогда телевизор стал круче, чем интернет», - рассказывает он.

По мнению Константина Коваленко, именно стрим может стать спасением для украинского телевидения. «Для манипуляций стрим наиболее удобен, ведь зритель не сомневается, что ему показывают правду, поскольку всё происходит у него на глазах», - объясняет он. С другой стороны, отмечает медиаконсультант, их не так уж много сегодня, поскольку обходятся они довольно дорого. В то же время, сегодняшняя ситуация с украинской экономикой, добавляет гость программы, заставляет много телеканалов экономить.

Кроме этого, рассказывает Константин Коваленко, после 2014 года украинская аудитория изменила свои запросы: ей более интересна информация от пользователей сети, чем от профессиональных журналистов. То есть, объясняет медиаконсультант, речь идет о выборе между общим изложением информации и личной точкой зрения. «И теперь даже государственные предприятия вместо сайтов создают Телеграм-каналы», - отмечает он.

Как сообщала Politeka, Дроздов рассказал о крахе украинского медийного поля на украинском телевидении.

Также Politeka писала о том, что Журавский прокомментировал закрытие телеканалов: и заявил, что в Украине создается единоличная власть.