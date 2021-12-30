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Зеленский в истории Украины вышел в абсолютное лидерство среди всех президентов Украины в борьбе против свободы слова, закрыв только в 2021 году пять популярных телеканалов: "112 Украина", NewsOne, ZIK, "Перший Незалежний", UkrLive без какой-либо доказательной базы.

Все эти средства массовой информации работали в законодательном поле и не нарушали закон.

Причина извлечения их из спутникового вещания и кабельного телевидения одна – Зеленский не выносит справедливой критики в адрес реализуемой им политики.

Недавно известный тележурналист Савик Шустер в интервью Тиграну Мартиросяну отметил, что начало конца Зеленского датируется периодом, когда он начал заменять суд решениями Совета национальной безопасности и обороны в отношении украинских граждан и украинских юридических лиц.

Подмечено точно. Президент наштамповал уйму незаконных указов по решениям СНБО, за которые со временем придет неотвратимая расплата.

По закону неправомерные решения этого органа можно обжаловать только в Верховном суде. Однако в реалиях все по-другому. К сожалению, этот суд подвергся безумному давлению, шантажу, угрозам Банковой.

Алла Шершень, корреспондент "Укринформ" 15 декабря 2021 года спросила у председателя Верховного суда Всеволода Князева, когда суд начнет рассмотрение исков о незаконности наложения санкций на Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко, а также каналы "112 Украина", NewsOne, ZIK?

Судья ответил: "Пока они фактически заморожены. Но как будет дальше, не могу с уверенностью сказать, потому что внутри Верховного суда идет дискуссия, что эти дела все равно нужно рассматривать".

Тогда о каком доступе к эффективному правосудию в Украине может идти речь?

Напомним, суд обязан в разумные сроки рассматривать дела. А это по отечественному законодательству не больше 6 месяцев. Сроки давно истекли. Поэтому при таких условиях, когда блокируется рассмотрение исков в Верховном суде, есть все правовые основания прямо обращаться с жалобой в Европейский суд по правам человека на отсутствие правосудия в Украине.

Становится совершенно очевидным, что при нынешней власти отстаивать правду в судах и бороться за справедливость невозможно. Суд есть, а правосудие отсутствует. При этом грубо нарушается целый ряд статей Конституции Украины: "Каждому гарантируется судебная защита" (статья 32); "Каждому гарантируется право на свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений" (статья 34); "Общественная жизнь в Украине основывается на принципах политического, экономического и идеологического многообразия. Ни одна идеология не может признаваться государством как обязательная. Цензура запрещена" (статья 15) и т. д.

Все это свидетельствует о том, что в Украине создается единоличная власть неодиктаторского типа. Зеленский, готовясь к новым президентским и парламентским выборам, последовательно и упорно зачищает СМИ, говорящие о тотальном обнищании граждан, отсутствии безопасности, коррупции, кумовстве, высоких тарифах на коммуналку, увеличении налогов для населения и предпринимателей, оттоке трудоспособного населения за границу, сплошных провалах в медицинской сфере, образовании и науке...

Конечно, это снижает рейтинг президента и его партии.

Зеленский решил заткнуть кляпом рот честных журналистов, а фактически самочинно отказал им в праве на профессию, а нам - в праве на объективную и беспристрастную информацию.

Диктаторы всегда действуют одинаково: парализуют суд, закрывают СМИ, бросают в тюрьму оппозиционных политиков. Сегодня Зеленский отвечает всем этим критериям. ВСЕМ!!!

Однако выход есть.

Во-первых, согласно статье 38 Конституции Украины, граждане имеют право на мирные митинги, походы и демонстрации. Этим нужно как можно чаще пользоваться в организации уличных пикетов возле Офиса президента. И вовлекать в протесты всех несогласных с действиями Зеленского по подавлению оппозиции и свободы слова.

Во-вторых, активизировать обращение ко всем правозащитным организациям Европы, США, ПАСЕ, ООН.

В-третьих, ужесточить контакты с Европейским судом по правам человека.

Авторитарные режимы падали, узурпаторы власти исчезали в условиях полноценной свободы слова, которую они боятся как черт ладана.