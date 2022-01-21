Писатель и журналист Остап Дроздов считает свое увольнение с «Четвертого телеканала» тревожным симптомом, свидетельствующим о крахе украинского медийного поля на украинском телевидении.
Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».
«На самом деле ничего удивительного не произошло. Я, в принципе, к этому был готов, когда узнал, что «слуги», «служата», Офис президента заходят на рынок частных вещателей. А это качественно иная ситуация, чем с государственными. Потому что «Дом» и «Рада» – это государственные средства, они из своих офшоров их не вытащили. Представьте себе: у тебя есть бюджет, и он тебя облизывает. Это просто подарок Бога! А здесь они зашли на рынок частных медиа, и «Четвертый канал» стал такой первой добычей», - говорит он.
Остап Дроздов отметил, что его риторика неугодна власти, потому что он критик жесткий и последовательный.
«Ожидать от меня резкого разворота можно только в фантастическом сне, – продолжает журналист. – Но я воспринимаю это как еще один шаг, полшага к системному краху вообще медиа в Украине. Если мы очень отвлеченно посмотрим на рынок как таковой – он очень искаженный и странный, но все же это еще типа рынок. Остаются только очень крупные, кабаньи игроки: это или олигархи, которые имеют свои холдинги, это власть, которая имеет – вы себе не представляете – какой сумасшедший ресурс, такие темпы обогащения, как эти демонстрируют. Олигархи нервно курят в коридоре. Они за два года сумели нарастить жирку столько, сколько те десять».
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«Четвертый канал» всегда поддерживал националистов.
«Они убивают украинский дух в украинском телевидении, делают это целенаправленно и масштабно, делают это ресурсно. Они фактически ликвидируют как столь острый атакующий нарратив. И это уже не вопрос просто канала или остроумных людей. К моей истории нужно относиться не как к моей, а как к симптому краха медиа. Фактически идет зачистка украинского медиаполя от Украины», - заключает Остап Дроздов.
Как сообщала Politeka, политолог Владислав Дзивидзинский заявил, что украинская информационная власть – одна из сильнейших в мире, и медиа могут влиять на чиновников.
Также Politeka сообщала, что журнал «Корреспондент» опубликовал рейтинг 100 самых влиятельных украинцев 2021 года.