Как пишет "112", журнал "Корреспондент" опубликовал рейтинг "Топ-100 влиятельных украинцев" 2021 года. В первую десятку кроме президента Владимира Зеленского вошли также глава его Офиса Андрей Ермак, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, генеральный прокурор Ирина Венедиктова, глава СБУ Иван Баканов, премьер Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов и министр финансов Сергей Марченко. Стоит отметить, что единственным из первой десятки, кто не входит в орбиту влияния президента, стал лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, занявший 7-ю позицию.

Говоря о президенте Зеленском, авторы рейтинга отмечают, что 2021 год для главы государства выдался непростым. Обещанная деолигархизация, по словам журналистов, обернулась для него еще большей зависимостью от бизнеса. Кроме того, пишут авторы рейтинга, кроме эскалации конфликта с олигархами, в частности с Ринатом Ахметовым, добавились проблемы и в Верховной Раде, где монобольшинство "по факту отсутствует".

Глава Офиса президента Андрей Ермак, находящийся на втором месте рейтинга, по мнению его авторов, несмотря на все скандалы, умудрился не просто остаться на своей должности, но и упрочить свое влияние на главу государства, следуя за Зеленским, "как тень".

"По сути, Ермак - главное доверенное лицо Зеленского, который участвует в принятии любых государственных решений. Он и собеседует кандидатов на госдолжности, и сопровождает президента на всех встречах, и даже курирует внешнеполитический блок... Ермак замкнул на себе невероятное количество процессов", - говорится в превью.

Комментируя фигуру оппозиционера Виктора Медведчука, журналисты отмечают, что он остается одним из самых влиятельных политиков Украины.

"Народный депутат, реальный лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук остается одним из самых влиятельных политиков Украины. Он фактически контролирует партию "Оппозиционная платформа — За жизнь". Представляемая Медведчуком политсила ОПЗЖ имеет вторую по величине фракцию в Верховной Раде Украины, уступая только монобольшинству "Слуги народа". Медведчука поддерживает президент России Владимир Путин, который, в частности, обратил внимание на незаконное, на его взгляд, преследование оппозиционера. Также о своей готовности вести с Медведчуком переговоры по освобождению удерживаемых лиц говорили представители ОРДЛО", - пишут авторы рейтинга.

Комментируя 8-е место, которое занял премьер-министр Денис Шмыгаль, журналисты отмечают, что глава Кабмина - "технократ" с полным отсутствием каких-либо амбиций.

"Полное отсутствие собственных политических амбиций и готовность брать под козырек любые решения, спускаемые Банковой, - гарантия сохранения Шмыгалем своей должности", - отмечают составители рейтинга.

В целом первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Президент Владимир Зеленский

2. Глава Офиса президента Андрей Ермак

3. Олигарх Ринат Ахметов

4. Олигарх Игорь Коломойский

5. Генпрокурор Ирина Венедиктова

6. Глава СБУ Иван Баканов

7. Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук

8. Премьер-министр Денис Шмыгаль

9. Секретарь СНБО Алексей Данилов

10. Министр финансов Сергей Марченко.

Полный список 100 самых влиятельных украинцев:

Напомним, ранее ведущая украинская газета "Вести" опубликовала рейтинг 100 самых влиятельных политиков и событий 2021 года. В первой пятерке - глава Офиса президента Андрей Ермак, сам президент Владимир Зеленский, олигархи Ринат Ахметов и Игорь Коломойский. Замыкает первую пятерку лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

А перед этим популярный сайт "Телеграф" составил рейтинг самых влиятельных политиков 2021 года. Стоит отметить, что в первой пятерке рейтинга кроме президента Владимира Зеленского оказались представители его команды из Офиса президента и СНБО, бизнесмен Ринат Ахметов и лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.