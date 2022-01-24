Политолог Руслан Бортник прокомментировал возможность войны с Россией, а также рассказал, какими путями, кроме прямого военного вторжения, РФ может агрессию по отношению к Украине.
Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.
Руслан Бортник отметил, что он делал запрос в Нацбанк и Министерство финансов Украины, касающийся выведенных нерезидентами средств. По его словам, в ответе было сказано, что с начала 2020 года нерезиденты вывели из Украины 583 млн долларов ОВЗГ – приблизительно 16 млрд грн. Он подчеркнул, что с начала этого года было выведено уже 5 млрд грн.
«Они бегут. Является ли это следствием информационной паники? Потому что о войне между Украиной и Россией и ее вероятности пишут все западные медиа. Говорит Госдеп, многие ключевые западные политики. Это не наша истерика, об этом говорит весь мир», - заявил Руслан Бортник.
Политолог отметил, что Россия постоянно намекает на готовность ко вторжению, несмотря на некоторые заявления о том, что они не собираются нападать на Украину. По его словам, в РФ говорят, что будут искать военно-технические решения проблемы Украины и намекают на возможность какой-то агрессии.
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«Агрессия – понятие широкое. Оно может означать не вторжение войск, а блокирование,например, портов или создание бесполетной зоны. Мы понимаем, что есть огромное количество возможностей, как реализовывать агрессию, не отправляя свои войска напрямую», - рассказал Руслан Бортник.
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