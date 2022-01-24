Политолог Руслан Бортник прокомментировал возможность войны с Россией, а также рассказал, какими путями, кроме прямого военного вторжения, РФ может агрессию по отношению к Украине.

Об этом он рассказал на своем YouTube-канале.

Руслан Бортник отметил, что он делал запрос в Нацбанк и Министерство финансов Украины, касающийся выведенных нерезидентами средств. По его словам, в ответе было сказано, что с начала 2020 года нерезиденты вывели из Украины 583 млн долларов ОВЗГ – приблизительно 16 млрд грн. Он подчеркнул, что с начала этого года было выведено уже 5 млрд грн.

«Они бегут. Является ли это следствием информационной паники? Потому что о войне между Украиной и Россией и ее вероятности пишут все западные медиа. Говорит Госдеп, многие ключевые западные политики. Это не наша истерика, об этом говорит весь мир», - заявил Руслан Бортник.

Политолог отметил, что Россия постоянно намекает на готовность ко вторжению, несмотря на некоторые заявления о том, что они не собираются нападать на Украину. По его словам, в РФ говорят, что будут искать военно-технические решения проблемы Украины и намекают на возможность какой-то агрессии.

«Агрессия – понятие широкое. Оно может означать не вторжение войск, а блокирование,например, портов или создание бесполетной зоны. Мы понимаем, что есть огромное количество возможностей, как реализовывать агрессию, не отправляя свои войска напрямую», - рассказал Руслан Бортник.

Как сообщала Politeka, Василец заявил, что причина протестов в Казахстане заключается в несправедливом распределении ресурсов.

Также Politeka писала о том, что казахский политик Мухтар Тайжан объяснил, почему казахи начали протестовать из-за газа.

https://youtu.be/KoKs73VfmBQ