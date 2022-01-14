Об этом он рассказал в новом выпуске программы «ПО ДЕЛУ» с журналисткой Любовью Завальнюк.

«Главная причина того, что произошло в Казахстане – это олигархат, который тридцать лет процветал, правил и развивался. В то время как реальный сектор экономики и конкретно большинство населения Казахстана по тем или иным параметрам притеснялись. Главная возможность для самореализации людей в Казахстане была ограничена и, конечно же, причина фундаментальная – это распределение ресурсов, которые всегда распределялись с точки зрения: олигархам все, а народу может быть, хоть что-нибудь и то, когда хорошее настроение будет у олигархата», - сообщил Дмитрий Василец.

Дмитрий Василец сказал, что когда такая ситуация наблюдается десятилетиями, то, конечно, в обществе Казахстана накопилась масса проблем. И когда начались разборки между кланами олигархата, считает он, то подключились еще и внешние силы. Поэтому в данном случае, уверен он, мы видим классическую попытку цветного переворота. Потому что казалось бы, что в стране, в которой уровень достатка выше, чем в Украине, подчеркнул он, вспыхнули протесты. Понятно, что изначально протесты были народные, уверен он, но, воспользовавшись этим, попытались устроить госпереворот.

«Но главная причина протестов в Казахстане состоит в несправедливом распределении ресурсов. И казахская элита, по сути, тридцать лет занималась тем, что набивала свои карманы, забывая о реальных проблемах общества. Потому что причина этому всему, конечно же, капитализм, а это несправедливое распределение ресурсов. Когда олигархату и власть имущим все, а народу – ничего, и в этом кроется самое важное, о чем нужно говорить», - резюмировал Дмитрий Василец.

Как сообщает Politeka, ранее казахский политик и экономист Мухтар Майжан назвал повод, который подтолкнул его соотечественников к восстанию.

Также Politeka сообщала, что представители Нацкорпуса провели акцию в поддержку восставших казахов.