Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киеве прекратили деятельность незаконной автозаправочной станции. Изъято более 10 тыс. литров горючего.



Установлено, что одна из АЗС на территории столицы работала с нарушением требований законодательства Украины, без соответствующих лицензий на хранение и продажу топлива.

По результатам проведенного обыска детективы БЭБ изъяли более 7,3 тыс. литров бензина и 3,2 тыс. литров дизтоплива. Кроме того, изъяты 5 топливораздаточных комплексов, деньги, полученные от противоправной деятельности, финансово хозяйственная документация, компьютерная техника и черновые записи.

Ориентировочная стоимость изъятых горюче-смазочных материалов составляет почти полмиллиона гривен. Досудебное расследование продолжается. Устанавливаются лица и хозяйствующие субъекты, причастные к незаконной деятельности.

Следственные действия проведены с участием Государственной экологической инспекции Украины. Процессуальное руководство осуществляет Киевская городская прокуратура.