Об этом заявила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук во время панели «Критически важное сырье» в Италии, которая стала частью подготовки к Украинской конференции по восстановлению URC 2025.
«Мы понимаем, что добывающая отрасль будет играть ключевую роль в восстановлении Украины. Наша задача — создать не просто комфортные условия для инвесторов, но и определить четкие правила, чтобы эта сфера работала по экологически дружеским стандартам», — отметила Гринчук.
В ходе дискуссии украинские и итальянские компании обсудили современные технологии добычи. Министр подчеркнула, что Украина активно изучает международный опыт ранней оценки влияния на окружающую среду в добывающей сфере. «Такой подход позволит нам внедрять проекты более эффективно и минимизировать негативное влияние на природу», — подчеркнула она.
Среди важных шагов в реформе недропользования Гринчук назвала:
- адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам и внедрение прозрачной системы лицензирования через электронные аукционы;
- обновление программы развития минерально-сырьевой базы до 2030 года с фокусом на стратегически важных месторождениях;
- оцифровка геологических данных: в этом году планируется перевести в цифровой формат не менее 50% архивных материалов;
- переход от советской системы учета запасов к международным стандартам ООН
Мы хотим не просто добывать сырье, а создавать полноценные цепи добавленной стоимости. Это значит, что украинские предприятия должны не только добывать, но и перерабатывать ресурсы, развивая собственное производство», — отметила министерша.
В настоящее время правительство завершает разработку новых нормативно-правовых актов, призванных сделать инвестирование в сферу недропользования еще более привлекательным. Украина готова к устойчивому развитию отрасли и привлечению стратегических партнеров для совместной работы над минералами будущего, которые будут ключевыми для высокотехнологичных секторов экономики и зеленого перехода.