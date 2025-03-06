Об этом заявила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук во время панели «Критически важное сырье» в Италии, которая стала частью подготовки к Украинской конференции по восстановлению URC 2025.

«Мы понимаем, что добывающая отрасль будет играть ключевую роль в восстановлении Украины. Наша задача — создать не просто комфортные условия для инвесторов, но и определить четкие правила, чтобы эта сфера работала по экологически дружеским стандартам», — отметила Гринчук.

