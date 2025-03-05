Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук.

Украина готовит основу долгосрочного климатического финансирования и привлечения инвестиций в современные экотехнологии. Об этом сообщила глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук, выступая на мероприятии «On the Road to URC 2025» в Милане.

«Несмотря на все вызовы войны, мы уже работаем над нормативно-правовой базой, чтобы привлечь международных партнеров к финансированию климатических инициатив. Наша цель – интеграция экологического компонента во все сферы экономики», – подчеркнула Гринчук.

Мероприятие в Милане стало первым шагом в подготовке к Ukraine Recovery Conference 2025, которая состоится в июле в Риме. Украинские представители обсудили перспективы сотрудничества с Италией в сфере устойчивого развития, Европейского зеленого курса и послевоенного обновления.

В ходе встречи с Вице-премьер-министром, Министром иностранных дел Италии Антонио Таяни и Первым вице-премьер-министром Украины – Министром экономики Юлией Свириденко обсуждались ключевые вопросы экологической безопасности. Гринчук рассказала партнерам о планах реализации Пункта 8 Формулы мира Владимира Зеленского, касающейся экологической безопасности.

"Это не просто вопрос устойчивого мира, но и возможность для Украины осуществить восстановление на основе лучших экологических практик", - отметила министерша.

Украина уже предприняла важные шаги на пути к «зеленому» восстановлению: – создана платформа «зеленого» восстановления в сотрудничестве с ООН и международными организациями; – утверждена цель достижения климатической нейтральности к 2050 году; – завершается разработка законопроекта «О зеленом восстановлении», учитывающего опыт ЕС; – продолжается определение механизмов углеродного ценообразования для украинской экономики.

По словам Светланы Гринчук, украинская сторона представляет международным партнерам ряд инвестиционных проектов, среди которых: строительство водопроводов для обеспечения водоснабжения во фронтовых регионах; – управление отходами; – развитие лесного хозяйства и недропользования; – поддержка альтернативной энергетики.

«У нас есть огромный потенциал для сотрудничества с международными инвесторами, и мы благодарны Италии за ее поддержку и готовность развивать общие проекты», – подытожила министерша.