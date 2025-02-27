В Украине подвели итоги II Всеукраинского конкурса для учителей «Урок по экологической маркировке».

Его организовали Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов, ВОО «Живая планета» и Министерство образования и науки, чтобы помочь школьникам лучше понимать принципы экологического выбора.

В этом году конкурс собрал более 120 участников со всей страны. Учителя создавали собственные методики преподавания, квесты, интерактивные уроки и игры, помогающие детям понять важность экологической маркировки и их роль в повседневной жизни.



«Формирование экологической культуры начинается со школьной парты. Важно еще с детства прививать украинцам навыки сознательного выбора. Экологическая маркировка – это не просто отметка на упаковке, а реальный ориентир, помогающий выбирать более безопасные товары», – отметила министерша защиты окружающей среды Светлана Гринчук.

Всего было определено 9 победителей и 30 финалистов. Лучшие педагогические наработки войдут в специальное методическое пособие, которое смогут использовать все учителя Украины.

«Педагоги делятся, что тема экологической маркировки вызывает у школьников живой интерес. Это не сухая теория – эти знания можно применять каждый день, выбирая экологически безопасные товары и формируя новые полезные привычки», – добавила Гринчук.



Все участники получили дипломы, финалисты – подарки, а победители – денежные сертификаты на 10 000 гривен.

Министерша поблагодарила всех участников и подчеркнула, что благодаря таким инициативам Украина воспитывает новое поколение сознательных граждан, которые будут заботиться об окружающей среде, своем здоровье и будущем страны.