Государственная экологическая инспекция Столичного округа обнаружила незаконную свалку вблизи города Березань в Броварском районе.



Во время рейда экологи зафиксировали, как спецтехника активно сбрасывала отходы, в нарушение природоохранного законодательства.

Как разоблачили незаконную свалку

Рейдовая группа обнаружила, что на территории незаконной свалки работало транспортное средство с надписями «Коммунальная техника Березань». Инспекторы зафиксировали факт выгрузки бытовых отходов.

Кроме того, еще один автомобиль, на этот раз без четкой идентификации, но с надписью «Автомагистраль», сбрасывал серое неизвестное вещество. Такие действия не только загрязняют землю, но и могут иметь серьезные экологические последствия. Как только водитель увидел государственных инспекторов, он сразу покинул место происшествия, что лишь усугубило подозрения о незаконности его действий.

Во время инспекции к свалке подъехал и трактор с прицепом, водитель которого явно собирался разгрузить мусор. Однако, заметив работников Госэкоинспекции, он отказался от своего намерения.

Правоохранители изъяли технику, экологи исследуют загрязнение

На место происшествия вызвали полицию. Для детального расследования изъяты все три транспортных средства, которые доставили на штрафплощадку.

Также экологи отобрали образцы почвы и серого вещества, которое могло представлять угрозу окружающей среде. Лабораторный анализ покажет, насколько опасны эти отходы и содержат ли они вредные или токсичные компоненты.

Что дальше?

Государственная экологическая инспекция отмечает, что держит дело под контролем и продолжает рейды в Киевской области для выявления незаконных свалок и привлечения нарушителей к ответственности.

Экологи также выразили благодарность работникам полиции за оперативное реагирование и профессиональное исполнение своих обязанностей.

Сейчас идет расследование, правоохранители устанавливают лиц, причастных к организации незаконной свалки. Если будет доказана их вина, им грозит административная или даже уголовная ответственность.



