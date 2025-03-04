Международные партнеры выделили 400 тысяч евро для экспертного анализа повреждений Арки нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской АЭС после атаки российского беспилотника 14 февраля. Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук.



"Это – первый шаг на пути нашего сотрудничества с партнерами по возобновлению функционирования Арки в штатном режиме после российского обстрела. Средства будут направлены на экспертную оценку последствий удара по защитной оболочке НБК", – отметила она.



Решение о финансировании было принято во время внеочередного заседания Ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Минсреды и Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАУВ).

Гринчук также подчеркнула, что предварительные оценки повреждений уже обсудили с международными партнерами, но для полной картины необходимо провести подробные исследования.

"Восстановление функционирования конфайнмента – это огромный вызов. Мы объединяем наших доноров, ведь есть вероятность, что устранение последствий российской агрессии потребует больше средств, чем сегодня есть на счету международного сотрудничества для Чернобыля", – добавила министерша.

Она также поблагодарила ЕБРР, страны-доноры, МАГАТЭ и других международных партнеров за внимание к ситуации. Ожидается, что в ближайшее время будут обновлены данные состояния конструкции Арки и необходимого объема финансирования для ее ремонта.