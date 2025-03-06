Это явилось следствием проверки, проведенной Государственной экологической инспекцией Полесского округа после обращения гражданина на экологическую платформу «ЭкоУгроза».



Проверка продолжалась с 6 по 19 марта 2024 года и была инициирована из-за жалобы по загрязнению предприятием земельных участков и водных объектов. Как выяснили экологи, из-за попадания неочищенных стоков (фильтрата) от полигона твердых бытовых отходов загрязнялись не только прилегающие земли лесного фонда, но и безымянный ручей, который дальше впадает в реку Крошенко.





«По результатам проведенного анализа отобранных проб грунтов и вод был рассчитан размер причиненного государству ущерба, который составил 837 704,25 грн. В добровольном порядке предприятие не возместило эти средства, поэтому Инспекция обратилась в суд с иском о взыскании нанесенного государству ущерба», – отметил начальник ГЭИ Полесского округа Евгений Медведовский. Хозяйственный суд, изучив все материалы дела, признал исковые требования обоснованными и принял решение о принудительном взыскании средств. Это дело стало очередным напоминанием об ответственности предприятий за соблюдение природоохранного законодательства и последствия его нарушения.