Об этом рассказывается на официальном сайте Национального корпуса.
Представители Нацкорпуса убеждены, украинская власть должна официально заявить о своей позиции относительно событий в Казахстане.
"На сегодня от органов власти Украины нет никакой позиции по ситуации в Казахстане", - констатирует руководитель Черкасской ячейки Нацкорпуса Дмитрий Кухарчук.
Как рассказывается в публикации, одним из пунктов является требование к власти официально заявить о своей поддержке жителям Казахстана как жертвам российской интервенции, а также осудить глав стран-членов ОДКБ, чьи войска зашли на территорию Казахстана. Кроме этого представители Нацкорпуса требуют разработать механизм поддержки Казахстана.
Как отмечает Дмитрий Кухарчук, на самом деле много людей уже заявило о готовности поехать в Казахстан со своей помощью и поддержкой. «Но когда спрашивают, в чем здесь Украина, то я отвечаю, что сегодня почти двухтысячная группировка на границе Украины, мы имеем угрозу полной оккупации Украины со стороны России», - подчеркивает руководитель Черкасского осередку Нацкорпусу.
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Как сообщала Politeka, Билецкий рассказал о готовности украинцев присоединиться к терробороне.
Также Politeka писала о том, что Билецкий прокомментировал заявление главы «Левых» Германии.