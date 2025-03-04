Государственная экологическая инспекция в Закарпатской области сообщает, что в рамках уголовного производства проведено обследование лесного фонда Лазещинского лесничества ГП "Ясинянское ЛМГ" в периоды 18.11.2021, 31.05.2022 и 02.06.2022. В ходе осмотра государственные инспекторы обнаружили пни от срезанных деревьев без признаков их отвода в рубку. На основании сведений попневого перечня был произведен расчет ущерба, причиненного незаконной вырубкой деревьев, составлявшей 18 023 805,00 грн.

Закарпатская областная прокуратура, защищая интересы государства в лице Государственной экологической инспекции в Закарпатской области и Ясинянского поселкового совета, подала иск в Хозяйственный суд Закарпатской области о взыскании этой суммы с Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» в лице Филиала «Ясинянское лесоохотничье хозяйство».

22 мая 2024 года суд, рассмотрев представленные материалы, пришел к выводу, что расчет размера ущерба произведен согласно Постановлению № 665 и подтвержден выводом судебного эксперта. Следовательно, суд признал обоснованным взыскание с ГП «Леса Украины» 18 023 805,68 грн.

Коллегия судей Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда 30 января 2025 года оставила решение Хозяйственного суда Закарпатской области по-прежнему, подтвердив его законность.

На сегодня Государственное специализированное хозяйственное предприятие «Леса Украины» в лице Филиала «Ясинянское лесоохотничье хозяйство» Государственного специализированного хозяйственного предприятия «Леса Украины» выполнило решение суда и уплатило в бюджет 18 млн грн. ущерб причиненный нарушением законодательства об охране окружающей природной среды вследствие совершения уголовного правонарушения.