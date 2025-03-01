С 21 по 27 февраля 2025 г. территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 389 мероприятий, составлено 335 протокол об административных правонарушениях.

Об этом говорится в сообщении Госэкоинспекции.





Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 78 тысяч. грн

В Государственный бюджет взыскано 77 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 14 млн 591,5 тыс. гривен.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 7 млн. 2 тыс. гривен.





Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 2 млн 472 тыс. гривен.

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Винницкая область



Инспекцией в Винницкой области в ходе осуществления рейдовых мероприятий по соблюдению требований природоохранного законодательства при использовании природных ресурсов на территории Могилев-Подольского района, выявлен факт незаконной порубки 51 дерева и повреждения до степени непрекращения роста 39 деревьев в пределах полезащитной лесной полосы. Должок на территории Ямпольского городского совета Могилев-Подольского района.

Кировоградская область

Инспекцией Приднепровского округа (Днепропетровская и Кировоградская области) во время проведения плановой проверки выполнения Компанеевским поселковым советом Кропивницкого района делегированных полномочий органов исполнительной власти в сфере охраны окружающей природной среды, рационального использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов установлены факты засорения земель

за пределами с. Виноградовка Компанеевского поселкового совета. Сумма рассчитанного ущерба составляет 683 тыс. 400 грн.;

за пределами с. Нечаевка Компанеевского поселкового совета. Сумма рассчитанного ущерба составляет 1 млн 079 тыс. 370 грн.;

за пределами с. Софиевка Компанеевского поселкового совета. Сумма рассчитанного ущерба составляет 884 тыс. руб.;

за пределами с. Терновое Компанеевского поселкового совета. Сумма рассчитанного ущерба составляет 778 тыс. 875 гривен.

Одесская область

Инспекцией Юго-Западного округа (Николаевская и Одесская области) в ходе проведенных мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) за соблюдением требований природоохранного законодательства установлен факт незаконной рубки 300 деревьев породы «Дуб» и «Ясен» на территории Ивановской поселковой территориальной общины . Общая сумма ущерба составляет 3 млн 264 тыс. 260 гривен.

Кроме того, в лесополосе неподалеку от села Адамовка на территории Ивановской поселковой территориальной общины установлен факт незаконной рубки 71 дерева породы «Акация». Сумма ущерба составляет 514 тыс. гривен.

Сумская область



Инспекцией в Сумской области обнаружена незаконная порубка 64 деревьев (лес) неустановленными лицами на территории Семеновского старостинского округа Глуховской городской территориальной громады.

Черниговская область

2025 в пределах полосы отвода автомобильных дорог между населенными пунктами Большая Загоровка и Плиски на землях Плисковского сельского совета Нежинского района Черниговской области.

В результате незаконных действий неизвестных лиц государству нанесен ущерб в размере 1 млн 105 тыс. 612 гривен.