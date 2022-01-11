Казахский политик и экономист Мухтар Тайжан объяснил, из-за какого события в его родной стране люди массово начали выходить на протесты против власти.

Об этом он рассказал в разговоре с украинским политологом Юрием Романенко в программе «Романенко. Беседы».

Как объясняет политик, на западе Казахстана газ – это то же, что в привычном городе дизельное топливо или бензин, то есть на нем все ездят, а цены на него как раз выросли. «Причины для недовольства в стране – социально-экономические», - констатирует Мухтар Тайжан и добавляет, что казахи вышли на протесты из-за этого подорожания.

По его словам, стоимость газа выросла из-за решения все его продажи перевести на одну электронную биржу. «Поскольку она стала монополистом, там установили высокие биржевые сборы, торговать разрешалось только через брокеров, которые тоже получали свою маржу. В результате цена сразу выросла в два раза – с 60 до 120 тенге», - рассказывает гость программы.

К тому же, добавляет он, это отразилось вообще на всем ценообразовании на западе Казахстана и начались протесты. Кроме того, говорит Мухтар Тайжан, президент Токаев снизил стоимость газа до 50, даже не до 60 тенге.

В то же время экономист отмечает, что первые протесты казахов были достаточно мирными, люди ставили юрты и собирались, чтобы произнести свои требования. «Но дальше народное возмущение приняло уже неуправляемый характер», - подчеркивает он.

Как сообщала Politeka, Романенко рассказал об этнических противоречиях в Казахстане, которые повлияли на его политический режим.

Также Politeka писала, что представители Нацкорпуса провели акцию в поддержку жителей Казахстана.