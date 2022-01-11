Під будівлею Черкаської ОДА 10 січня зібралися представники Національного Корпусу та громадські активісти, щоб висловити свою підтримку жителям Казахстану.

Про це розповідається на офіційному сайті Національного Корпусу.

Представники Нацкорпусу переконані, українська влада має офіційно заявити про свою позицію щодо подій у Казахстані.

«На сьогодні від органів влади України немає жодної позиції щодо ситуації в Казахстані», - констатує керівник Черкаського осередку Нацкорпусу Дмитро Кухарчук.

Як розповідається у публікації, одним з пунктів є вимога до влади офіційно заявити про свою підтримку жителям Казахстану як жертвам російської інтервенції, а також засудити голів країн-членів ОДКБ, чиї війська зайшли на територію Казахстану. Окрім цього представники Нацкорпусу вимагають розробити механізм підтримки Казахстану.

Як зазначає Дмитро Кухарчук, насправді багато людей вже заявило про готовність поїхати в Казахстан зі своєю допомогою та підтримкою. «Але коли питають, до чого тут Україна, то я відповідаю, що сьогодні майже двохтисячне угрупування на кордоні України, ми маємо загрозу повної окупації України з боку Росії», - підкреслює керівник Черкаського осередку Нацкорпусу.

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