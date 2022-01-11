Про це розповідається на офіційному сайті Національного Корпусу.
Представники Нацкорпусу переконані, українська влада має офіційно заявити про свою позицію щодо подій у Казахстані.
«На сьогодні від органів влади України немає жодної позиції щодо ситуації в Казахстані», - констатує керівник Черкаського осередку Нацкорпусу Дмитро Кухарчук.
Як розповідається у публікації, одним з пунктів є вимога до влади офіційно заявити про свою підтримку жителям Казахстану як жертвам російської інтервенції, а також засудити голів країн-членів ОДКБ, чиї війська зайшли на територію Казахстану. Окрім цього представники Нацкорпусу вимагають розробити механізм підтримки Казахстану.
Як зазначає Дмитро Кухарчук, насправді багато людей вже заявило про готовність поїхати в Казахстан зі своєю допомогою та підтримкою. «Але коли питають, до чого тут Україна, то я відповідаю, що сьогодні майже двохтисячне угрупування на кордоні України, ми маємо загрозу повної окупації України з боку Росії», - підкреслює керівник Черкаського осередку Нацкорпусу.
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