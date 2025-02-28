Об этом пишет глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук на своей странице в сети Фейсбук.

Глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светлана Гринчук провела первый разговор с новым министерством по вопросам окружающей среды и климата Финляндии Сари Мулталой. Они обсудили расширение сотрудничества и привлечение финских экспертов к возобновлению украинской окружающей среды.

"Финляндия остается нашим ключевым партнером в сфере защиты окружающей среды", - отметила Гринчук.

Главный фокус – наказание России за уничтожение экосистемы Украины во время войны. Финляндия уже активно присоединилась к реализации 8-го пункта "Формулы мира" Владимира Зеленского, касающегося экологической безопасности. Вместе с Германией и Болгарией она сопредседательствует в рабочей группе по этому вопросу.

"Финляндия успешно провела конференцию в Хельсинки, посвященную ответственности России за преступления против окружающей среды. Мы совместно нарабатываем механизмы наказания за экологические разрушения, вызванные войной", - подчеркнула министерша.

Финские эксперты также помогают Украине двигаться в направлении "зеленого" обновления. Уже реализуется проект UFAIR по мониторингу атмосферного воздуха, готовится запуск инициатив по оценке вреда окружающей среде, контролю качества воды и сохранению биоразнообразия.

"Сари Мултала заверила, что Финляндия продолжит поддерживать Украину и в экспертном, и в финансовом плане. В ближайшее время спланируем наши дальнейшие шаги на техническом уровне", - подытожила Гринчук.

Ожидается, что сотрудничество между министерствами будет только усиливаться, а встреча украинской и финской делегаций офлайн состоится уже в скором времени.