На территории Национального университета биоресурсов и природопользования прошла массовая толока. Преподаватели и студенты НУБИП во главе с ректором Вадимом Ткачуком и делегация Государственной экологической инспекции во главе с Игорем Зубовичем высадили в ботанический сад университета магнолии, рододендроны, японскую сакуру, черную березу, яблоню…

Новые насаждения появились и на Университетской аллее славы.

А возле факультета ветеринарной медицины была взорвана Аллею единства из 27 саженцев от дуба Тараса Шевченко

В целях обмена опытом, привлечения студентов для прохождения профессиональной практики и будущего трудоустройства декан факультета защиты растений, биотехнологий и экологии Юлия Коломиец и начальник Столичного округа Госэкоинспекции Яна Майборода подписали Меморандум о сотрудничестве.

Подводя итоги экологического мероприятия председатель Наблюдательного совета НУБИП Николай Томенко отметил, что, несмотря на военное положение, мы должны заботиться и о нашей окружающей среде и демонстрировать всему миру, что Украина живет и борется за свою свободную, независимую и экологическую чистую страну.