17.04.2025 Государственной экологической инспекцией в Закарпатской области совместно со Специализированной экологической прокуратурой проведен осмотр лесничества «Шипот» лесного фонда Ужгородского надлесничества филиала «Карпатский лесной офис» ГСХП «Леса Украины».
Целью мероприятия было обследование лесного фонда на предмет нарушения природоохранного законодательства. В ходе натурного обследования лесного фонда специалистами Инспекции произведены замеры пней от срубленных деревьев.
В связи с проведением досудебного расследования по уголовному производству по вышеуказанному факту детали не разглашаются.
Процессуальное руководство осуществляет Специализированная экологическая прокуратура (на правах отдела) Закарпатской областной прокуратуры.