Это серьезный шаг в направлении зеленой трансформации и выполнения наших международных обязательств в сфере климата.
разработать и утвердить план мониторинга,
ежегодно представлять отчет о выбросах,
проходить независимую верификацию,
соблюдать требования к прозрачности, точности и отчетности, как в ЕС. Чтобы помочь сориентироваться, эту информацию собрал и изложил в своем телеграмм-канале первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба. Полный перечень нормативно-правовых актов, регулирующих систему МЗР в Украине.