Каждый год в третью субботу апреля украинцы отмечают День окружающей среды.

На этот раз праздник приобретает особый смысл — потому что природа, как и все мы, переживает войну.



Не просто работа, а убеждение



В Государственной экологической инспекции подчеркивают: защищать природу — не только профессия, а образ мышления. Каждый день инспекторы работают над тем, чтобы сохранить для нас и наших детей чистый воздух, воду и плодородные почвы. И в мирное время, и под звуки воздушной тревоги.

Дубы Шевченко: символ силы и памяти

Уже традиционно ко Дню окружающей среды по всей стране высаживают дубы в рамках акции «Шевченко объединяет Украину». За три года – более 5 тысяч молодых деревьев. Каждый дуб — символ несокрушимости украинцев, красоты нашей земли и веры в будущее.





Война и природа: еще один фронт

Но праздник не проходит без горечи — потому что украинская окружающая среда страдает от войны. Обстрелы, пожары, разрушение промышленных объектов – все это наносит ущерб экосистемам. В Госэкоинспекции говорят: не только фиксируют эти преступления, но и готовят основу для того, чтобы когда-нибудь привлечь виновных к ответственности.



После победы – зеленая Украина

Несмотря на сложные времена, экологи не теряют надежды: Украина возродится не только как свободное государство, но как зеленая, чистая и экологически устойчивая страна. И каждое посаженное дерево – еще один шаг в этом направлении.





Что можем сделать уже сегодня



Госэкоинспекция призывает каждого украинца не быть безразличным к окружающей среде. Сделайте маленькое дело – уберите в парке, посадите дерево, откажитесь от лишнего пластика. Ведь подлинные изменения начинаются с каждого из нас.