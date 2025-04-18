Сегодня была честь передать Starlink, зарядные станции и другое оборудование для Центра специального назначения НГУ "Омега". Важно поддержать бойцов, среди которых многие специалисты по охране окружающей среды, вставшие на защиту государства» , - отметила Светлана Гринчук.

Кроме того, и.о. Председателя Госэкоинспекции Игорь Зубович совместно с Министром Светланой Гринчук и и.о. заместителя командующего Национальной гвардии Украины по работе с личным составом, бригадным генералом Валентином Острижным, начальником Центра специального назначения НГУ "Омега" генерал-майором Павлом Яцюком в память о наших защитниках высадили молодые дубы. Эти саженцы выращены из желудей многовековых и памятных дубов периода жизни Тараса Шевченко.





Также участие в этом мероприятии принял Учредитель фонда «Родная страна» Николай Томенко , передавший спецназам книги «Воюющий Шевченко» для мировоззренческой поддержки наших воинов.





Напоминаем, что Государственная экологическая инспекция Украины совместно с Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины проводит ежегодную общенациональную акцию "Дубы Шевченко объединяют Украину", к которой привлекаются территориальные и межрегиональные органы Госэкоинспекции, школьники, студенты и активные граждане по всей стране. 1000 саженцев, символизирующих единство, силу и экологическое сознание.