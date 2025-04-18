16 апреля 2025 года Государственной экологической инспекцией Центрального округа в ходе отработки операции «Нерест-2025» на территории Полтавской и Черкасской областей совместно с Национальной полицией в Полтавской и Черкасской области предприняты меры, в ходе которых обнаружен ряд нарушений.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Центрального Округа.Так, инспекторами Госэкоинспекции Центрального округа совместно с представителями роты по обслуживанию водных объектов на территории прибрежной полосы реки Днепр, в пределах села Клищинцы, обнаружили мужчину, который находился в лодке на воде.Во время поверхностного осмотра лодки были обнаружены запрещенные орудия лова — мысиновые сетки, а также свежевыловленная рыба: лещ, карась, карп и плотва. Для установления всех обстоятельств совершения правонарушения на место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. У нарушителя изъяли запрещенные орудия ловли, лодки и биоресурсы.

Кроме того, вблизи с. Бугаевка, на территории ландшафтного заказника общегосударственного значения «Сулинский» обнаружен гражданин, который осуществлял незаконный лов рыбы с помощью мысиновой сетки. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа для фиксации и установления всех обстоятельств совершения правонарушения. Сеть и рыба изъята у нарушителя работниками полиции.

Также вблизи с. Броварки Кременчугского района работниками полиции остановлены транспортные средства, которые осуществляли перевозку рыбы без соответствующих документов. На место происшествия вызвана следственно-оперативная группа для фиксации и установления всех обстоятельств совершения правонарушения.Государственная экологическая инспекция Центрального округа произвела расчет размера ущерба, причиненного рыбному хозяйству вследствие незаконного отлова рыбы на территории Сулинского заказника. Общий размер ущерба нанесенный в результате вышеупомянутых правонарушений составляет - 2 миллиона 348 тысяч гривен.







