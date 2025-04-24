На расширенном заседании Государственной экологической инспекции Украины говорили не только о цифрах, но и о роли экоинспекторов в военное время.

Подняли важные темы: разрушенные леса, отравленные реки, дела в международные суды и необходимость возобновить плановые проверки.



Память, ответственность и реальные действия



Встреча открыл в.и.о председателя Госэкоинспекции Игорь Зубович, который призвал участников почтить память погибших защитников минутой молчания. С самого начала стало ясно: это не просто отчет, а подведение итогов в то время, когда война уничтожает не только жизнь, но и экологию.



«Экоинспекция — это уже вопрос нацбезопасности»



Заместитель министра защиты окружающей среды Виктория Киреева подчеркнула, что сегодняшние действия экоинспекторов — это не только контроль, но и формирование базы для привлечения агрессора к ответственности в международных судах. Фиксация военных преступлений против природы является частью большого дела восстановления страны после победы.

Результаты и вызовы: что изменилось за год



Руководитель ГЭИ Игорь Зубович отметил: несмотря на сложные условия, почти все показатели работы экоинспекции выросли. Он поблагодарил коллег за преданность делу и предложил вернуть плановые проверки на мирных территориях. Депутаты поддержали эту инициативу.

Проблемы регионов: разлив пальмового масла, загрязненные реки, халатность в заповедниках

Особое внимание было уделено региональным проблемам:

Закарпатье: экологические угрозы и необходимость более жесткого контроля.

Черное море: из-за разлива пальмового масла взыскано уже более 64 млн грн компенсации с компании-владельца иностранного судна.

Реки Сейм и Десна: сообщили о серьезных загрязнениях.

Природно-заповедные территории: проверки в Чернобыльской зоне, в заповеднике "Пуща-Северная" и ландшафтном парке "Сулинский" обнаружили многочисленные нарушения. Виновные уже привлечены к ответственности.

Сотрудничество с общественностью и международными партнерами

Глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила важную роль совместных проектов с Госэкоинспекцией — от инициативы «Сделаем Украину чистой» до кампаний «Сохрани елку» и спасения реки Рось.

Мероприятие прошло при поддержке ПРООН и правительства Швеции в рамках проекта, что помогает оценить экологический ущерб от войны.

На заседании подчеркнули: борьба за чистую окружающую среду в Украине продолжается каждый день. И речь не только о штрафах — речь о будущем, которое мы сможем восстановить только тогда, когда точно узнаем, что и как уничтожено. Именно это сейчас фиксирует Госэкоинспекция.