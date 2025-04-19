Больше всего в лесах Закарпатья и Прикарпатья, а также на водах Полтавщины. Кто заплатит за уничтоженную природу – выясняет государство.
Масштаб недельных проверок: сотни протоколов и миллионы штрафов
В течение недели территориальные органы Госэкоинспекции провели 431 мероприятие экоконтроля , по результатам которых было составлено 404 админпротокола . Всего наложены штрафы на 110 тысяч гривен , из которых 104 тысячи уже поступили в бюджет .
Но самое острое – это ущерб природе. Экологи насчитали их на 12,86 миллиона гривен . С них уже удалось взыскать более 4,84 миллионов — частично добровольно, частично через суды.
Самые громкие нарушения: от лесов Карпат до рыбалки на Кременчугском море
Закарпатье
- Ужгородский горсовет получил претензию на 578 тысяч гривен из-за засорения городского участка твердыми бытовыми отходами.
- Лазещинское лесничество : незаконно вырубили деревья на 8,28 миллиона гривен . Материалы переданы в ДБР.
Ивано-Франковская область
- На территории Дубовецкого сельсовета вырубили 289 деревьев , что принесло убытки на 2,23 миллиона гривен . Информацию уже получили областная прокуратура и полиция.
Полтавщина
- В акватории заказника «Сулинский» неустановленные лица незаконно вылавливали рыбу , убытки — более 1,14 миллиона гривен . Материалы переданы в полицию.
Задача экоинспекции не только считать убытки, но и добиваться ответственности. Все выявленные факты переданы в правоохранительные органы. Впереди — суды, штрафы и, возможно, новые уголовные производства.