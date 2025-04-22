







Для чего это нужно

Новая система призвана сделать промышленность экологически ответственной. Общественность будет иметь реальное влияние на решение, а контроль за загрязнением станет более прозрачным.

Дмитрий Заруба подчеркивает: это не просто бюрократия, а путь экологической безопасности, как в Европе. Впервые в Украине вводится открытый реестр разрешений, где каждый сможет увидеть кто чем дышит — буквально.





