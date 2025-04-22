Он заставит промышленные предприятия получить специальное интегрированное разрешение, чтобы не вредить окружающей среде. Первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба объяснил , как именно будет работать эта система и что теперь придется делать бизнесу.
Что меняется
Новый Закон Украины «Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения» — часть адаптации украинского законодательства к нормам ЕС. Он вводит единое экологическое разрешение (ИДД), которое предприятия должны будут получить, чтобы работать законно.
Речь идет о тех производствах, которые могут оказывать существенное влияние на окружающую среду — от химической промышленности до металлургии или крупного сельского хозяйства. Без такого разрешения установку просто не позволят ввести в эксплуатацию.
Как получить разрешение
Процесс будет выглядеть так:
- Предприятие определяет, подпадает ли его установка под действие закона. Если да — подает заявление и документы в Минокружение.
- В течение 30 дней Минприроды пересматривает документы. Если есть ошибки или недостатки, заявление возвращают на доработку. Если все в порядке — дело идет дальше.
- Начинается общественное обсуждение. Оператор должен опубликовать соответствующее объявление. Все документы будут в открытом доступе.
- Параллельно Госэкоинспекция будет проверять установку. Если нужно – привлекут и международных экспертов (в случае трансграничного влияния).
- После завершения обсуждения выводы госорганов. На это дается 5 рабочих дней. К оценке приобщаются Госводагентство, ГСЧС, Минздрав, органы местной власти и т.д.
- Решение о выдаче разрешения или отказе – в течение 30 дней. Могут также созвать согласительное совещание с представителями общественности, госорганов и самого предприятия.
- Установка может работать только после получения разрешения. Причем разрешение будет бессрочным – но при нарушениях его можно будет аннулировать.
Для чего это нужно
Новая система призвана сделать промышленность экологически ответственной. Общественность будет иметь реальное влияние на решение, а контроль за загрязнением станет более прозрачным.
Дмитрий Заруба подчеркивает: это не просто бюрократия, а путь экологической безопасности, как в Европе. Впервые в Украине вводится открытый реестр разрешений, где каждый сможет увидеть кто чем дышит — буквально.