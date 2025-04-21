Команда Благотворительного фонда молодежной инициативы «Надежда», возглавляемая первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Валерием Дубилем, с соучредителем фонда Витой Присяжнюк и в партнерстве с Евгением Довбней, осуществила очередную гуманитарную миссию на передовую. В этот раз украинским защитникам в Глубокой Балке, Харькове, Чугуеве, Изюме и Купянске передали системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинского производителя «УкрАвиаКосТех», а также дроны, терминалы Starlink, генераторы и зарядные станции.

Эта поездка состоялась в праздничный период — на Пасху, поэтому, кроме мощной техники, военные получили также более 100 пасхальных куличей — символ благодарности, поддержки и духовного единства в дни, когда вся страна молится за мир и Победу.

За время полномасштабной войны фонд «Надежда» передал на передовую более 250 систем РЭБ от «УкрАвиаКосТех», каждая из которых ориентировочно стоит 500 000 гривен. Эти системы существенно снижают эффективность вражеских дронов и ракет, обеспечивая безопасность и связь украинских бойцов на передовой.

Валерий Дубиль также сообщил, что его депутатский фонд за время войны закупил РЭБы, старлинки, зарядные станции для защитников и защитниц в общей сложности на 2 012 768 гривен. Он отметил, что депутатский фонд — это не благотворительный счет, а государственный ресурс, которым народные депутаты могут распоряжаться для стратегически важных инициатив — от участия в международных переговорах до оперативной помощи силовым структурам.

«Мы спасаем жизнь. И каждая миссия на фронт – это не просто груз. Это ответственность. Это еще один шанс для защитника возвратиться домой. Это шаг к Победе», – отметил Валерий Дубиль.

К поздравлениям присоединились и партнеры фонда, Вита Присяжнюк и Евгений Довбня:

«Сегодня каждый бизнес и каждый украинец должны стоять рядом с армией. Мы с Валерием Дубилем системно помогаем военным, потому что понимаем: если не будем мы — некому будет. Большой день – это о надежде. И мы хотим, чтобы ее имели и те, кто ежедневно рискует жизнью ради нашего будущего», — подчеркнул Евгений Довбня.

Обращаясь к украинцам в день большого праздника, Валерий Дубиль добавил:

«Искренне поздравляю всех с Пасхой! Пусть свет Воскресения Христова принесет каждому из нас веру, силу и победоносную надежду. Христос Воскрес! Итого — к Победе!»

Фонд «Надежда» системно поддерживает Вооруженные силы Украины, Главное управление разведки, Национальную полицию и пограничников, доставляя туда, где самое необходимое, — современную технику, средства связи, наблюдения, энергообеспечения и защиты.