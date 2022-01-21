Делегация Всеукраинского профсоюза работников сферы права запланировано посетила 20 января центральный офис одного из столичных гипермаркетов, который абсолютно проигнорировал их требования, полностью соответствующие закону.

Об этом Всеукраинский профсоюз работников сферы права рассказал на своем Telegram-канале.

Как сообщается в публикации, делегация Всеукраинского профсоюза, в состав которой входили Александр Пилкин, Павел Тысевич и Дмитрий Василец, зафиксировала в соответствующем протоколе правонарушения трудового законодательства со стороны работодателя одного из гипермаркетов Киева. Здесь же добавляется, что делегация также вызвала полицию и было составлено заявление о преступлении за противодействие профсоюзу.

Поэтому Всеукраинский профсоюз работников сферы права подчеркивает, что менеджмент гипермаркетов должен действовать согласно украинскому законодательству.

Вместо этого менеджмент предприятия, сказано в публикации, не придерживался украинского трудового законодательства и не предоставил ни одного представителя со стороны работодателя для проведения переговоров. «Полностью проигнорировал законные требования профсоюза и прислал рядовых сотрудников гипермаркета сообщить об этом, что запечатлено на видео», - говорится в сообщении.

Следовательно Всеукраинский профсоюз работников сферы права ставит свои требования: «Предоставить профсоюзу все необходимые документы для работы и утвердить склад представителей работодателя для заключения коллективного договора между работодателем и трудовым коллективом».

Как сообщала Politeka, Маньковский заявил, что Украина уже 30 лет живет по неправильному трудовому договору.

Также Politeka писала о том, что в Киеве будет создана профсоюзная комиссия, которая будет проверять строительные гипермаркеты на соблюдение трудового законодательства.