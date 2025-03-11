Этой зимой Эстония, Латвия и Литва полностью отсоединились от российской энергосистемы и синхронизировались с европейской сетью ENTSO-E.

Комментируя это событие в эфире национального телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Комитета по внешней политике и международному сотрудничеству, народный депутат Украины Арсений Пушкаренко отметил, что это важное решение, существенно ослабляющее возможности россии использовать энергоресурсы как инструмент геополитического шантажа.



«Страны Балтии доказали, что подлинная независимость невозможна без энергетической свободы. Украина приняла аналогичное решение еще в 2022 году и сегодня мы полностью ориентированы на европейскую энергосистему. Однако для нас приоритет – укрепление собственных энергетических способностей, ведь после ракетных атак россии наши ТЭЦ и ГЭС получили серьезные повреждения», – сказал он.