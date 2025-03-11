Комментируя это событие в эфире национального телемарафона «Единые новости» заместитель председателя Комитета по внешней политике и международному сотрудничеству, народный депутат Украины Арсений Пушкаренко отметил, что это важное решение, существенно ослабляющее возможности россии использовать энергоресурсы как инструмент геополитического шантажа.
«Страны Балтии доказали, что подлинная независимость невозможна без энергетической свободы. Украина приняла аналогичное решение еще в 2022 году и сегодня мы полностью ориентированы на европейскую энергосистему. Однако для нас приоритет – укрепление собственных энергетических способностей, ведь после ракетных атак россии наши ТЭЦ и ГЭС получили серьезные повреждения», – сказал он.
К отключению от российской энергосистемы страны Балтии готовились еще с 2009 года, однако полномасштабное вторжение России в Украину ускорило этот процесс. 7 февраля 2024 года завершилось соглашение о БРЭЛЛ (энергетическое кольцо Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы), которое балтийские страны решили не продолжать. Уже на следующий день произошло полное отключение и подключение к европейской сети.
Европейский Союз выделил на это 1,6 млрд. евро. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время этого исторического события подчеркнула: «Сегодня Европа чувствует себя безопаснее и свободнее».
По словам Арсения Пушкаренко, это еще раз подтверждает, что энергетическая независимость – это не только вопрос экономики, но и суверенитет и безопасность всего европейского сообщества. Он также отметил, что аналогичные шаги должны сделать страны Центральной Европы, которые до сих пор остаются энергетически зависимыми от России:
«ЕС должен продолжить политику инвестирования в энергетическую безопасность, чтобы минимизировать влияние России через ее ресурсы. Шантаж Германии, Италии и других стран показал, что зависимость от российской энергетики несет реальные угрозы стабильности региона», - отметил нардеп.
Несмотря на важные шаги к энергетической независимости все большего числа государств мира, Россия не отказывается от гибридной войны. Арсений Пушкаренко говорит, что последние атаки на критическую инфраструктуру Балтии и Финляндии в Балтийском море вызывают серьезную обеспокоенность, свидетельствуя о продолжении враждебных действий и попыток давления на европейские страны:
«Провокации и теракты, которые мы наблюдаем, являются частью общей стратегии России по дестабилизации региона. Украина полностью поддерживает курс на полную энергетическую независимость Европы от России, ведь это не просто вопрос экономики – это свобода всего европейского континента», – подчеркнул он.
Стоит напомнить, что Украина еще 24 февраля 2022 года отключилась от БРЭЛЛ и присоединилась к ENTSO-E в марте того же года, а полный процесс синхронизации завершился в декабре 2023 года. Сегодня наша страна - полноценный участник европейской энергетической сети и работает над усилением устойчивости своей инфраструктуры.