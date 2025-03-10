Об этом договорились на заседании Совета проекта «Уменьшение рисков долгосрочных экологических катастроф в Украине путем создания Координационного центра по оценке ущерба окружающей среде». Этот проект по оценке вреда окружающей среде выполняется Программой развития ООН (ПРООН) в Украине за финансирование правительства Швеции.



В заседании Совета проекта приняли участие Елена Криворучкина, народный депутат Украины, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по экологической политике и природопользованию; Виктория Киреева, заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Игорь Зубович, и.о. Главы Государственной экологической инспекции Украины и Дмитрий Заруба, первый заместитель Председателя Государственной экологической инспекции Украины.

Наблюдательный совет проекта утвердил рабочий план на 2025 год, который был разработан командой проекта и, в частности, предусматривает:

содействие совершенствованию законодательства и технических возможностей для сбора доказательств и документирования вреда окружающей среде в результате российской агрессии в Украине;

закупку специальных автомобилей, реактивов и необходимого оборудования для оперативной фиксации ущерба, причиненного окружающей среде.

“Такая международная поддержка Украине сейчас чрезвычайно важна. Нам нужно преодолевать последствия вооруженной российской агрессии для окружающей среды, а именно восстанавливать экосистемы Украины во время войны и в послевоенный период, также мы должны добиться максимального возмещения ущерба украинской окружающей среде», – отметила Елена Криворучкина.

«Прежде всего, хочу поблагодарить наших международных партнеров по проекту ПРООН по оценке вреда окружающей среде, Правительству Швеции, а также ее Посольству в Украине, сегодня их поддержка для нас имеет огромное значение. Благодаря проекту ПРООН по оценке вреда окружающей среде мы активно сотрудничаем, разрабатываем и совершенствуем законодательство Украины, которое предусматривает сбор доказательств вреда окружающей среде, причиненный российской федерацией», – отметил и.о. Председатели Госэкоинспекции Игорь Зубович.