Профсоюзы строительных гипермаркетов объявили о создании местной профсоюзной организации, занимающейся защитой прав работников строительных гипермаркетов столицы.

Об этом стало известно из телеграмм-канала Профсоюза.

В сообщении говорится, что профсоюзы строительных гипермаркетов города Киева решили создать «Местную профсоюзную организацию гипермаркетов строительных материалов города Киева Всеукраинского профсоюза работников сферы права». Эта организация будет защищать права работников строительных гипермаркетов столицы, учитывая опыт Всеукраинского союза работников сферы права.

«Создание такого местного профсоюзного объединения станет надежным инструментом для предотвращения нарушений и злоупотреблений со стороны работодателя в отношении рабочих, которые в последнее время, к сожалению, участились», - говорится в сообщении.

Кроме этого, для остановки нарушений на базе профсоюзной организации будет создана профсоюзная комиссия, которая будет проверять работодателей на соблюдение трудового законодательства в деятельности строительных гипермаркетов Киева. В сообщении отметили, что для оперативного информирования работников этой сферы о деятельности объединения и их результатах будет создан соответствующий телеграмм-канал.

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