С 28 февраля по 06 марта 2025 года территориальными и межрегиональными территориальными органами Государственной экологической инспекции Украины проведено 384 мероприятия контроля, составлено 373 протокола об административных правонарушениях.


Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.

Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 101 тыс. грн

В Государственный бюджет взыскано 69 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 1 млн 904 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 613 тысяч. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 19 млн 728 тыс. грн (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Ивано-Франковская область

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 793 тыс. 879 грн., за незаконную порубку 47 сырорастущих и сухостойных деревьев разных пород за пределами населенного пункта с. Кричка Солотвинского поселкового совета Ивано-Франковского района. Сообщение о преступлении направлено в ОП №2 (пгт Богородчаны) Ивано-Франковского РУП ГУНП в Ивано-Франковской области, ГУНП в Ивано-Франковской области и Ивано-Франковской областной прокуратуры.