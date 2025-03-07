Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Украины.Общая сумма наложенных штрафных санкций составляет 101 тыс. грн

В Государственный бюджет взыскано 69 тыс. грн.

За нарушение требований природоохранного законодательства рассчитаны убытки на сумму 1 млн 904 тыс. грн.

Общая сумма предъявленных претензий и исков составляет 613 тысяч. грн.

Взысканы убытки в добровольном и принудительном порядке на сумму 19 млн 728 тыс. грн (с учетом ранее предъявленных претензий и исков).

Наиболее резонансные нарушения требований природоохранного законодательства:

Ивано-Франковская область

Инспекцией Карпатского округа произведен расчет убытков на сумму 793 тыс. 879 грн., за незаконную порубку 47 сырорастущих и сухостойных деревьев разных пород за пределами населенного пункта с. Кричка Солотвинского поселкового совета Ивано-Франковского района. Сообщение о преступлении направлено в ОП №2 (пгт Богородчаны) Ивано-Франковского РУП ГУНП в Ивано-Франковской области, ГУНП в Ивано-Франковской области и Ивано-Франковской областной прокуратуры.



