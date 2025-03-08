На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" экоинспекторы вместе с водной полицией и пограничниками задержали мужчину, который незаконно вылавливал рыбу.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.Ночью 7 марта 2025 года на озере Джаншейском, недалеко от села Лиман в Белгород-Днестровском районе, браконьер успел вытащить из воды:

212 сазанов

5 судаков

15 окуней

Для этого он использовал 13 сеток.

За нарушение природоохранного законодательства на мужчину составили протокол по ст. 91 КУоАП. Общая сумма ущерба, нанесенного государству, превышает 4 миллиона гривен. Все незаконно выловленные водные биоресурсы и запрещенные орудия ловли изъяты полицией.

"Тузловские лиманы" – это природоохранная зона, где отлов рыбы без специального разрешения запрещен. Государственная экологическая инспекция напоминает: ответственность за незаконное рыболовство может быть не только административной, но и уголовной.